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Погода в Башкирии сегодня, 7 ноября 2020 года: снег и ветер

Погода в Башкирии сегодня, 7 ноября 2020 года: снег и ветер

| 08 ноя 2020 | 11:08

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на 8 и 9 ноября. Синоптики обещают снежные накаты, гололед, холодный, усиленный ветер. 

8 ноября ночью небольшой мокрый снег, днем мокрый снег, дождь со снегом, местами отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. На отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем +3,-2°.



9 ноября обещают ебольшой мокрый снег, ночью местами до умеренного. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,-2°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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