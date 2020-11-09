Погода в Башкирии сегодня, 9 ноября 2020 года: мокрый снег и сильный ветер

| 09 ноя 2020 | 08:39

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня. В начале этой недели, 9 и 10 ноября, обещают снег, гололедицу и сильные порывы ветра.



По прогнозу 9 ноября утром будет гололедица, днем северо-западный умеренный ветер, в отдельных районах сильные порывы. Температура воздуха днем +3,-2°.







10 ноября обещают небольшой снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -15°, днем +2,-3°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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