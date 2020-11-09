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Погода в Башкирии сегодня, 9 ноября 2020 года: мокрый снег и сильный ветер

Погода в Башкирии сегодня, 9 ноября 2020 года: мокрый снег и сильный ветер

| 09 ноя 2020 | 08:39

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня. В начале этой недели,  9 и 10 ноября, обещают снег, гололедицу и сильные порывы ветра.

По прогнозу 9 ноября утром будет гололедица, днем северо-западный умеренный ветер, в отдельных районах сильные порывы. Температура воздуха днем +3,-2°.



10 ноября  обещают небольшой снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -15°, днем +2,-3°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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