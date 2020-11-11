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Вахтовика из Башкирии, который спас провалившегося под лед мальчика, наградят медалью МЧС России
| 11 ноя 2020 | 15:24
Спасителя мальчика, провалившегося под лед в Краснотурьинске, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Напомним, 36-летний Андрей Горьков проходил мимо пруда, когда услышал крики о помощи.
- Сначала Андрей пытался бросить мальчику конец палки, но сил ухватиться за нее у ребенка уже не было. Тогда мужчина ползком по неокрепшему льду с риском для жизни добрался до ребенка и вытащил его из ледяной воды, - рассказали в МЧС по Свердловской области.