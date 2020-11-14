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Екатерина Ямщикова из Уфы приняла участие в шоу "Голос"

Екатерина Ямщикова из Уфы приняла участие в шоу "Голос"

Уфа | 14 ноя 2020 | 10:44

Певица из Уфы Екатерина Ямщикова приняла участие в шоу Первого канала «Голос». Об этом она рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram накануне, 13 ноября.

— Пусть пятница, 13-е, будет хорошей! Дорогие, болейте сегодня за меня в главном вокальном проекте страны! «Голос». Пятница, 13 ноября, 21:30, Первый канал, — поделилась Екатерина.



Уфимцы знают Екатерину как исполнительницу жанра фолк-фьюжен. Первый студийный альбом своего проекта «Катя Ямщикова» девушка выпустила в 2015 году. Однако несмотря на опыт, на слепых прослушиваниях к ней из наставников никто не повернулся. Оставалось лишь одно место в команде у Валерия Сюткина, и он объяснил Кате свой отказ.

— Я не повернулся, потому что не знаю, как применить ваш великолепный голос в моей команде, — пояснил Сюткин.
Тем временем еще двум представителям нашей республики повезло больше. Руслан Воротников и Яна Габбасова смогли попасть в команды к наставникам и продолжат участие в конкурсе.

Жители Башкирии все чаще стали появляться на телевизионных каналах федерального масштаба. Так на этой неделе стало известно о том, что силач Эльбрус Нигматуллин участвовал в шоу Ивана Урганта.

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Источник: ufa1.ru
Фото: katyaya_music / Instagram. com

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