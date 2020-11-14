Екатерина Ямщикова из Уфы приняла участие в шоу "Голос"

Уфа | 14 ноя 2020 | 10:44

Певица из Уфы Екатерина Ямщикова приняла участие в шоу Первого канала «Голос». Об этом она рассказала своим подписчикам на личной странице в Instagram накануне, 13 ноября.



— Пусть пятница, 13-е, будет хорошей! Дорогие, болейте сегодня за меня в главном вокальном проекте страны! «Голос». Пятница, 13 ноября, 21:30, Первый канал, — поделилась Екатерина.







Уфимцы знают Екатерину как исполнительницу жанра фолк-фьюжен. Первый студийный альбом своего проекта «Катя Ямщикова» девушка выпустила в 2015 году. Однако несмотря на опыт, на слепых прослушиваниях к ней из наставников никто не повернулся. Оставалось лишь одно место в команде у Валерия Сюткина, и он объяснил Кате свой отказ.

— Я не повернулся, потому что не знаю, как применить ваш великолепный голос в моей команде, — пояснил Сюткин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: katyaya_music / Instagram. com