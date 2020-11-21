Яна Габбасова из Нефтекамска пробилась в третий этап шоу «Голос»

Нефтекамск | 21 ноя 2020 | 12:26

Яна Габбасова, 17-летняя жительница Нефтекамска, прошла в третий этап в шоу «Голос». Фрагмент своего выступления девушка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» сегодня, 21 ноября.



— Это было незабываемо, — поделилась девушка.





Яна исполняла песню «Птиченька» дуэтом с другим участником проекта Даниилом Дудиным. Наставница участников Полина Гагарина выбрала Яну для дальнейшего участия в проекте.



Ранее сообщалось о том, что в слепых прослушиваниях в шоу также приняла участие популярная в Уфе певица Екатерина Ямщикова, однако Сюткин отказал Екатерине, поскольку не знал, как «применить ее великолепный голос».





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Видео: Голос / The Voice Russia