Яна Габбасова из Нефтекамска пробилась в третий этап шоу «Голос»
Нефтекамск | 21 ноя 2020 | 12:26
Яна Габбасова, 17-летняя жительница Нефтекамска, прошла в третий этап в шоу «Голос». Фрагмент своего выступления девушка опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» сегодня, 21 ноября.
— Это было незабываемо, — поделилась девушка.
Яна исполняла песню «Птиченька» дуэтом с другим участником проекта Даниилом Дудиным. Наставница участников Полина Гагарина выбрала Яну для дальнейшего участия в проекте.
Ранее сообщалось о том, что в слепых прослушиваниях в шоу также приняла участие популярная в Уфе певица Екатерина Ямщикова, однако Сюткин отказал Екатерине, поскольку не знал, как «применить ее великолепный голос».
Источник:
ufa1.ru
Видео: Голос / The Voice Russia
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