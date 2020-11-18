Жители Башкирии пожаловались Хабирову на высокие цены на лекарства

| 18 ноя 2020 | 10:05

Жительница Башкирии Екатерина Валишина на странице руководителя региона пожаловалась на стоимость лекарств. По словам женщины, в аптеках препараты во время пандемии подорожали в несколько раз. В качестве аргумента Екатерина опубликовала фотографию упаковки «Гриппферона». Стоимость 852 рубля. До пандемии препарат, по словам женщины, стоил в пределах 300-400 рублей.











— Нет повышения цен, наценка идет минимальна. Вы это видите? Вы серьезно думаете, что это нормально, людям, чтобы не сдохнуть, тысячи нужно отдавать. Как я могу себе и детям его купить за такую цену? — возмутилась Екатерина.



— Я тоже в шоке была. Недавно стоил 300 рублей. Недели 2 назад за 600 рублей покупала, сейчас почти 900! Совести нет. Давайте все вместе жаловаться, они не имеют права, — поддержала ее Марина Алиева.



Стоит отметить, женщинам ответил официальный представитель минздрава. По словам Тагира Гизатуллина, в государственных аптеках таких повышений цен нет.

— По информации руководителя ГУП «Башфармация» Альфии Рахматуллиной, в аптечной сети Госаптека цены на препараты, которые входят в список жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП), не повышают. Каждый производитель регистрирует цену на лекарственный препарат и устанавливает предельные оптовые и розничные надбавки. Продажа медикаментов из ЖВНЛП по ценам выше предельно допустимых запрещена законодательно, — ответил уфимке Тагир Гизаттулин.

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