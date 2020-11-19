В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий

| 19 ноя 2020 | 17:49

Как рассказали в Башгидромете, в последние дни в результате интенсивного вторжения холода температура опускалась на 4–6 градусов ниже нормы. Холоднее всего было в ночь на 16 ноября — в горах столбики термометров опускались до -28 °С. Но уже с 17 ноября отмечается прохождение теплого фронта.





Очередной сюрприз ждет жителей республики в конце недели: в пятницу, 20 ноября, Башкирия окажется на периферии антициклона. Теплый фронт сместится по северным районам — там пройдет небольшой снег, возможны ледяной дождь, гололед.

— В выходные дни сохранится большой разброс температур в ночные часы от -9... -14 °С, по юго-востоку республики до -20 °С, днем преобладающая температура воздуха -2... -7 °С. Осадков не ожидается, ночью и утром возможен туман, местами сохранится гололед, — рассказали в Башгидромете.





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А вот на следующей неделе стоит подготовиться к снегопадам. Осадки принесет область пониженного давления, которая надвигается с запада. При облачном небе будет теплее.