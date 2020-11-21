В Аургазинском районе обновили Парк Победы

Аургазинский район | 21 ноя 2020 | 14:02

2020-й — Год памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во всех сельских поселения Аургазинского района провели работы по благоустройству памятных мест.







Существенно обновился и Парк Победы в с. Толбазы. Строители отреставрировали мемориал "Аургазинцам - защитникам Отечества и Труженикам тыла". Памятник полностью очистили от старой краски и покрыли новой - под бронзу. Подиум и ступени облицевали гранитными плитами. Обустроили ночную подсветку мемориала прожекторами. Специалисты отреставрировали также и памятник Ленину: провели покраску и облицевали фундаментную часть и лестницу. Ремонтные работы провели в рамках проекта «Реальные дела». Стоимость работ составила около 400 тысяч рублей. Немногим ранее в парке заасфальтировали площадку перед памятником Ленина и тротуар, ведущий к мемориалу.



А в конце сентября 2020 года, в ходе экологической акции "Лес Победы" по высадке деревьев, в парке посадили "Аллею Героев" из молодых ёлочек. Стоит отметить, что более 5 тысяч деревьев высадили в этом году аургазинцы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.





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Источник: администрация Аургазинского района РБ

Фото: администрация Аургазинского района РБ