Жители Ишимбайского района пожаловались Хабирову на незаконченный ремонт дороги

Ишимбайский район | 23 ноя 2020 | 15:54

К Главе Башкирии обратилась жительница села Ишеево Ишимбайского района. Женщина рассказала об ужасном состоянии улицы Садовой. По словам гражданки, она уже не первый раз просит отремонтировать дорогу в поселке. Однако работы так и не были доведены до конца, поэтому пройти по улице в непогоду для местных жителей по-прежнему испытание. Неравнодушная гражданка попросила проконтролировать ход работ и достойно завершить ремонт.











— В конце октября действительно начали возить ПГС с реки Селеук. Высыпали несколько машин и разровняли в тонкий слой трактором, смешав всё это с грязью. Шли дожди и глина, которая насыпана на дороге «раскиселилась». Как не было возможности ходить по этой дороге в сырую погоду, так и нет! А отчёт о выполненной работе наверняка есть! Что за издевательство над людьми! Они уже второй раз сделали «ремонт», отчитались, а у нас как не было дороги, так и нет. Но это же смешно! Улица не новая, мы уже проживаем более 13 лет. Неужели нельзя сделать, чтобы люди по ней могли пройти нормально. Очень прошу помощи в решении данной проблемы, — написала гражданка на сайте электронной приемной.

Хорошим состоянием дорог могут похвастаться далеко не все населенные пункты республики. Ранее жители Зианчуринского района попросили Владимира Путина отремонтировать дорогу.





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Фото: социальные сети