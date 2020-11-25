Погода в Башкирии сегодня, 25 ноября 2020 года: снег и похолодание

| 25 ноя 2020 | 08:32

В Башкирии ожидаются снегопад и похолодание.



По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 25 ноября, ночью температура воздуха составит -9°, в отдельных районах -18°. Днем термометр покажет -1,-6°. По региону выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный.







Завтра, 26 ноября, незначительно потеплеет. Столбик термометра ночью покажет -6,-16°. Днем же температура воздуха составит -3,-8°. Ветер не сменит направление и будет дуть с юго-востока.



25 ноября: приметы и поверья

Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.

Если с утра изморозь, то вечером мороза жди.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Облака низко расположены – к похолоданию.

Если в этот день дождь, то до Нового года тепло и сыро будет.

Огонь в печи ярко горит – к сухой и холодной погоде.

В печи зола быстро образуется – скоро потеплеет.

Если в этот день снежок выпал, то пролежит он до весны, которая будет холодной и поздней.

25 ноября нужно сделать доброе дело. Этим вы облегчите посмертную участь умерших родственников.

Если девушка до этого дня не встретила свою судьбу, то быть ей одной до Масленицы.

На Иоанна хорошо покупать вещи. Они прослужат вам долго. А вот девушкам не стоит в этот день приобретать обувь на пару с подругой – к неудачам на любовном фронте.

Прислушивайтесь к советам, данным 25 ноября, потому что они вам помогут в жизни.

Считается, что в этот день все мужчины очень щедры.

На Ивана Милостивого женщине нужно накормить мужа орехами, тогда он будет ласковым и нежным.

Человек, рождённый 25 ноября, будет защищать обездоленных и слабых. В качестве талисмана ему стоит выбрать турмалин или бирюзу.





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