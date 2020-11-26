Погода в Башкирии сегодня, 26 ноября 2020 года: ветер и снег
| 26 ноя 2020 | 08:40
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в ближайшие два дня. По данным «Башгидрометцентра», в региона обещают снег, ветер и температуру до -17°.
26 ноября обещают днем небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.
27 ноября по прогнозу такэе ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -4,-9°.
Приметы на 26 ноября
Если дождь 26 ноября идет, и вообще, в предыдущие дни также было ненастье – это сулит богатый урожай в следующем году
Угли в печи тлеют ярко – будет ненастная погода
Порывистый ветер затихает только к вечеру – в ближайшие дни можно ожидать потепления.
Если человек родился 26 ноября, то в качестве талисмана ему нужно носить шпинель
Млечный путь отлично просматривается – по приметам, ожидай стужу
Звезды мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды
Шум леса слышится – это предвещает несчастье
Днем началась снежная буря – ночью будет мороз
Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год
Любые осадки предвещают богатый урожай в следующем году
Зайцы бегут из леса – будет стужа
По примете 26 ноября, если снег падает крупными хлопьями, то будет легкий мороз
Каркают вороны – ожидай оттепели
Если отправиться в путешествие в день Иоанна Златоуста, то оно будет удачным
Можно лечить нарушения речи у детей Нельзя ругаться на Иоанна, иначе Бог никогда молитв не услышит
Люди, чье имя начинается на букву «И», в этот день будут особенно удачливыми