Погода в Башкирии сегодня, 26 ноября 2020 года: ветер и снег

| 26 ноя 2020 | 08:40

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в ближайшие два дня. По данным «Башгидрометцентра», в региона обещают снег, ветер и температуру до -17°.



26 ноября обещают днем небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.







27 ноября по прогнозу такэе ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -4,-9°.



Приметы на 26 ноября

Если дождь 26 ноября идет, и вообще, в предыдущие дни также было ненастье – это сулит богатый урожай в следующем году



Угли в печи тлеют ярко – будет ненастная погода



Порывистый ветер затихает только к вечеру – в ближайшие дни можно ожидать потепления.



Если человек родился 26 ноября, то в качестве талисмана ему нужно носить шпинель



Млечный путь отлично просматривается – по приметам, ожидай стужу



Звезды мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды



Шум леса слышится – это предвещает несчастье



Днем началась снежная буря – ночью будет мороз



Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год

Любые осадки предвещают богатый урожай в следующем году



Зайцы бегут из леса – будет стужа



По примете 26 ноября, если снег падает крупными хлопьями, то будет легкий мороз



Каркают вороны – ожидай оттепели



Если отправиться в путешествие в день Иоанна Златоуста, то оно будет удачным



Можно лечить нарушения речи у детей Нельзя ругаться на Иоанна, иначе Бог никогда молитв не услышит



Люди, чье имя начинается на букву «И», в этот день будут особенно удачливыми





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