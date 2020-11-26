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Погода в Башкирии сегодня, 26 ноября 2020 года: ветер и снег

Погода в Башкирии сегодня, 26 ноября 2020 года: ветер и снег

| 26 ноя 2020 | 08:40

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Башкирии в ближайшие два дня. По данным «Башгидрометцентра», в региона обещают снег, ветер и температуру до -17°.

26 ноября обещают днем небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.



27 ноября по прогнозу такэе ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях до -17°, днем -4,-9°.

Приметы на 26 ноября
Если дождь 26 ноября идет, и вообще, в предыдущие дни также было ненастье – это сулит богатый урожай в следующем году

Угли в печи тлеют ярко – будет ненастная погода

Порывистый ветер затихает только к вечеру – в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Если человек родился 26 ноября, то в качестве талисмана ему нужно носить шпинель

Млечный путь отлично просматривается – по приметам, ожидай стужу

Звезды мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды

Шум леса слышится – это предвещает несчастье

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз

Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год

Любые осадки предвещают богатый урожай в следующем году

Зайцы бегут из леса – будет стужа

По примете 26 ноября, если снег падает крупными хлопьями, то будет легкий мороз

Каркают вороны – ожидай оттепели

Если отправиться в путешествие в день Иоанна Златоуста, то оно будет удачным

Можно лечить нарушения речи у детей Нельзя ругаться на Иоанна, иначе Бог никогда молитв не услышит

Люди, чье имя начинается на букву «И», в этот день будут особенно удачливыми

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Источник: gorobzor.ru

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