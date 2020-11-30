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Погода в Башкирии сегодня, 30 ноября 2020 года: снег и гололед

Погода в Башкирии сегодня, 30 ноября 2020 года: снег и гололед

| 30 ноя 2020 | 08:53

Синоптики Башгидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 30 ноября, ночью ожидается небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, по востоку -17,-22°, днем -4,-9°, по востоку до -14°.



Завтра, 1 декабря, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -12,-17°, местами до -23°, днем столбики термометров покажут -9,-14°.

30 ноября: приметы дня
В этот день подходили к колодцам и водоемам, прислушивались к воде. Если тихая, то зимушка тёплой будет, если шумит – жди морозов и заносов.

Чтобы быть весь год здоровым в этот день нужно в снегу покувыркаться.

Тёмный лёд на речке предвещает богатый урожай.

Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.

Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

В этот день новости обычно пустые, не стоит принимать их близко к сердцу. Также следует избегать общения с людьми с дурным глазом. Они могут сильно навредить.

На Григория нельзя примерять чужие обручальные кольца. Это принесёт несчастье.

Накануне (вечером 29 ноября) девушки гадали на суженого. С этой целью старались вызвать вещий сон, в котором должен явиться будущий супруг.

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Источник: gorobzor.ru

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