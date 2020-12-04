В Башкирии пропала жительница Сибая Зиля Каримова

Сибай | 04 дек 2020 | 13:45

В Сибае без вести пропала 46-летняя Зиля Каримова. Родственники женщины сообщили, что женщина загадочно исчезла в ночь с 1 по 2 декабря. Зиля нуждается в медицинской помощи, так как стала инвалидом после обширного удара инсульта в 2017 году.







По словам родственницы, в момент пропажи за женщиной ухаживала сестра в деревне Туркменово. В ночь пропажи Зиля позвонила невестке и сообщила, что решила уйти из дома. Зиля отметила, что у сестры она чувствует себя плохо. После она собрала документы, взяла деньги и ушла в неизвестном направлении.

«Она жила у сестры в Туркменово. Там за ней ухаживали, она инвалид первой группы, после инсульта. У нее есть единственный сын, но она лишена родительских прав. Не знаю, что у нее случилось, в ночь с 1 по 2 декабря она мне позвонила в три часа ночи по видеовызову Вконтакте через страницу сестры. Сообщила, что уезжает оттуда. Я у нее спросила, куда она собралась. Говорила «мне тут плохо». У нее сознание помешано, но соображает хорошо. Единственное, что знаем, что она забрала деньги из дома, все документы и ушла ночью», — рассказала собеседница.

Известно, что женщина смогла добраться до Сибая, где купила билет до ближайшего населенного пункта — Баймака. О дальнейшее местонахождении пропавшей неизвестно.

«Ее в последний раз видели в Сибае, кассирша опознала ее. Ей продали билет до Баймака и посадили в автобус. Не знаем, кому она могла поехать, так как в Баймаке нет родственников. Может, собралась к нам, в Магнитогороск, она помнит наш район и адрес знает. Она не разговаривает, максимум может сказать «привет». Но общается через телефон», — отметила девушка.









: 175 см, полного телосложения, карие глаза, темные волосы, нет передних зубовв черную куртку до колен, шарф и серые тапки, ходит с тростью. Со собой может быть телефон, через который она общается.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Зили, позвоните по номеру телефона 8 -919- 315- 56- 29 или 8-912-897-65-05.





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Фото: соцсети