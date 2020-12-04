В Башкирии пропала жительница Сибая Зиля Каримова
Сибай | 04 дек 2020 | 13:45
В Сибае без вести пропала 46-летняя Зиля Каримова. Родственники женщины сообщили, что женщина загадочно исчезла в ночь с 1 по 2 декабря. Зиля нуждается в медицинской помощи, так как стала инвалидом после обширного удара инсульта в 2017 году.
По словам родственницы, в момент пропажи за женщиной ухаживала сестра в деревне Туркменово. В ночь пропажи Зиля позвонила невестке и сообщила, что решила уйти из дома. Зиля отметила, что у сестры она чувствует себя плохо. После она собрала документы, взяла деньги и ушла в неизвестном направлении.
Известно, что женщина смогла добраться до Сибая, где купила билет до ближайшего населенного пункта — Баймака. О дальнейшее местонахождении пропавшей неизвестно.
Была одета в момент пропажи в черную куртку до колен, шарф и серые тапки, ходит с тростью. Со собой может быть телефон, через который она общается.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Зили, позвоните по номеру телефона 8 -919- 315- 56- 29 или 8-912-897-65-05.