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В Уфе скончалась Зиля Ахмерова, снявшая ролик об упавшей на пол бабушке в своей палате

В Уфе скончалась Зиля Ахмерова, снявшая ролик об упавшей на пол бабушке в своей палате

Уфа | 10 окт 2020 | 15:05

В уфимской больнице № 18, перепрофилированной под ковидный госпиталь, скончалась Зиля Ахмерова, благодаря которой общественности стало известно, что упавшая с кровати бабушка пролежала на полу три часа. Женщина, которая сама находилась в тяжелом состоянии, сняла на телефон, как несчастная старушка корчится на линолеуме, а в палату никто не заходит. 



Г-жа Ахмерова отправила видео сыну Руслану с просьбой «сделать что-нибудь» и, как только ролик появился в соцсетях, больную подняли. Более того, этим фактом заинтересовались в прокуратуре, а следователи начали проверку случившегося. Оказывается, в свое время Зиля Ахмерова работала на телекомпании «Вся Уфа», где и получила навык репортера.

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А сегодня сын Зили Ахмеровой Руслан сообщил, что его мама, пролежавшая в больнице три недели с подозрением на коронавирусную инфекцию, умерла. Женщина действительно тяжело переносила болезнь, но и в это время стремилась помочь окружающим.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скрин видео, где она просит сына помочь чужой бабушке

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