Погода в Башкирии сегодня, 5 декабря 2020 года: мороз сохранится

| 05 дек 2020 | 11:03

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды в республике на 5 и 6 декабря. Метеорологи сообщили, что в регионе ожидается снег, а температура воздуха упадет до -28°.







5 декабря, по прогнозу синоптиков, ожидается северный, северо-западный слабый ветер, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем опустится до -10,-15°.



6 декабря существенных осадков не общещают. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -23,-28°, днем -10,-15°.



Приметы дня:

Тёплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.



Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.



Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.



Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядёт оттепель и снег с дождём.

Человек, рождённый 5 декабря, по знаку зодиака Стрелец. Эти люди являются полноправными хозяевами своей судьбы. Счастье полностью находится в их руках. Главное – сделать правильный выбор и плодотворно работать над собой. Они не сбиваются с пути в лесу и в жизни. В качестве талисмана им подходит турмалин. Этот камень может пробудить в человеке скрытые таланты и творческие силы. Чёрный турмалин способен притягивать тёмные силы, поэтому его с древности использовали в разных магических ритуалах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram