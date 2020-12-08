Погода в Башкирии сегодня, 8 декабря 2020 года: прогнозируется мороз

| 08 дек 2020 | 10:20

В Башкирии сохранится ясная морозная погода. Прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.



Так, в республике 8 декабря местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем составит -12,-17°, местами до -7°.







В Башкирии 9 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, местами -22,-27°, днем -9,-14°, по юго-востоку до -5°.



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