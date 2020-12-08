Погода в Башкирии сегодня, 8 декабря 2020 года: прогнозируется мороз
| 08 дек 2020 | 10:20
В Башкирии сохранится ясная морозная погода. Прогноз на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.
Так, в республике 8 декабря местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем составит -12,-17°, местами до -7°.
В Башкирии 9 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, местами -22,-27°, днем -9,-14°, по юго-востоку до -5°.
Народные приметы на 8 декабря
Если снег идет, то лето дождливым будет
Если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд
В мороз на речном льду видна сверху вода – жди потепления и дождь
Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле – приметы к тому, что будет хороший урожай
Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.
В мороз на речном льду видна сверху вода — к потеплению и дождю.