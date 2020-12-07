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Погода в Башкирии сегодня, 7 декабря 2020 года: снег, гололед и туман

Погода в Башкирии сегодня, 7 декабря 2020 года: снег, гололед и туман

| 07 дек 2020 | 09:26

«Башгидрометцентр» дал прогноз погоды на 7 и 8 декабря. Ожидается, что в республике будет снежно, ожидаются гололед и туман.

7 декабря тестами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами -22,-27°, днем -9,-14°, местами до -19°.



8 декабря местами небольшой снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами до -23°, днем -9,-14°, местами до -5°.

Приметы на 7 декабря
-Ясная погода на Катерину – будет морозная зима
-Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря)
-Оттепель и туман предвещают мороза через 10 дней
-Снег выпал на сухую землю – зимний путь встанет, и следующий год будет неурожайным

-Коровы трясут задними ногами – ожидая похолодание
-Круги вокруг луны предвещают мороз
-Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга
-Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад

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Источник: gorobzor.ru

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