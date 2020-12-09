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Погода в Башкирии сегодня, 9 декабря 2020 года: морозы сохранятся

Погода в Башкирии сегодня, 9 декабря 2020 года: морозы сохранятся

| 09 дек 2020 | 11:00

В Башкирии сохранится холодная зимняя погода.

Так, сегодня, 9 декабря, температура воздуха ночью составит -15,-20°, в отдельных районах термометр покажет -22,-27°. Днем потеплеет до -9,-14°, местами температура поднимется до -5°. Синоптики не прогнозируют осадки.



Завтра, 10 декабря, особых изменений в прогнозе погоды не ожидается. Северный ветер сменит направление на северо-западный. Ночью столбик термометра опустится до -15,-20°, местами до -22,-27. Днем обещается потепление до -5°.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ДЕКАБРЯ
• Если волк воет неподалеку от жилища – будут сильные морозы.

• Вода в колодце тихая – зима будет хорошей, шумная – морозная и вьюжная.

• Устойчивая метель – жди хорошего роения пчел.

• Иней сулит прекрасный урожай овса.

• Северный ветер – жди сильных морозов.

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Источник: gorobzor.ru

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