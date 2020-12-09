Погода в Башкирии сегодня, 9 декабря 2020 года: морозы сохранятся

| 09 дек 2020 | 11:00

В Башкирии сохранится холодная зимняя погода.



Так, сегодня, 9 декабря, температура воздуха ночью составит -15,-20°, в отдельных районах термометр покажет -22,-27°. Днем потеплеет до -9,-14°, местами температура поднимется до -5°. Синоптики не прогнозируют осадки.







Завтра, 10 декабря, особых изменений в прогнозе погоды не ожидается. Северный ветер сменит направление на северо-западный. Ночью столбик термометра опустится до -15,-20°, местами до -22,-27. Днем обещается потепление до -5°.



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ДЕКАБРЯ

• Если волк воет неподалеку от жилища – будут сильные морозы.



• Вода в колодце тихая – зима будет хорошей, шумная – морозная и вьюжная.

• Устойчивая метель – жди хорошего роения пчел.



• Иней сулит прекрасный урожай овса.



• Северный ветер – жди сильных морозов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram