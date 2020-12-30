В предновогодние дни в Башкирии прогнозируются морозы

| 30 дек 2020 | 08:28

В последние дни декабря в Башкирии установится снежная и морозная погода.



Так, сегодня, 30 декабря, местами пройдет снегопад. На дорогах сохранится гололедица — водителей просят соблюдать максимальную осторожность. Ветер будет дуть с северо-запада, а затем перейдет на южное направление. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснении -25, -30°. Днем потеплеет до -13, -18°.



В новогоднюю ночь, 31 декабря, вновь выпадет снег. Ветер сменит направление на юго-западный. Термометр ночью покажет -16, -21°, в восточных районах -25°. Днем температура воздуха составит -10,-15°, местами -20°.



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