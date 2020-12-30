Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В предновогодние дни в Башкирии прогнозируются морозы

В предновогодние дни в Башкирии прогнозируются морозы

В предновогодние дни в Башкирии прогнозируются морозы

| 30 дек 2020 | 08:28

В последние дни декабря в Башкирии установится снежная и морозная погода.

Так, сегодня, 30 декабря, местами пройдет снегопад. На дорогах сохранится гололедица — водителей просят соблюдать максимальную осторожность. Ветер будет дуть с северо-запада, а затем перейдет на южное направление. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснении -25, -30°. Днем потеплеет до -13, -18°. 

В новогоднюю ночь, 31 декабря, вновь выпадет снег. Ветер сменит направление на юго-западный. Термометр ночью покажет -16, -21°, в восточных районах -25°. Днем температура воздуха составит -10,-15°, местами -20°.  

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: