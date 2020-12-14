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В Башкирии на детских новогодних елках введут ряд ограничений

В Башкирии на детских новогодних елках введут ряд ограничений

| 14 дек 2020 | 13:06

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на оперативном совещании в правительстве региона, 14 декабря, сообщила, что в связи с угрозой распространения коронавируса в 2020 году на детских новогодних елках введут ряд ограничений. В частности, в этом году будут запрещены праздничные хороводы вокруг елок.



По ее словам, работать будут все культурные учреждения, однако их заполняемость не должна быть более 30 процентов. Также важно регулярное проветривание и уборка помещений и наличие масок у посетителей. Что касается хороводов, то они будут запрещены, как в помещениях, так и на улице. 

Министр проинформировала, что в Башкирии в период новогодних каникул запланировано более 21 тысячи мероприятий, из них 9 тысяч пройдут в режиме онлайн. 
 

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Источник: gorobzor.ru

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