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Власти Башкирии назвали условия проведения новогодних концертов и корпоративов

Власти Башкирии назвали условия проведения новогодних концертов и корпоративов

22:00, 25 ноя 2021

Сегодня, 25 ноября, на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение о проведении праздничных концертов и спектаклей, а также новогодних корпоративов.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в концертные залы будут пускать взрослых с сертификатом о прививке или справкой о перенесенном COVID-19. При этом между местами по-прежнему сохраняется социальная дистанция.

«Хороводов в фойе вокруг елок не будет», – заявила она.


Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев проинформировал, что в заведения общепита, рассчитанные на 50 и более посадочных мест, будут пускать только по QR-кодам.

«Такой же режим работы будет действовать на новогодних корпоративах, а также во время ежедневного обслуживания посетителей ресторанов и кафе в декабре», – заключил он.

Ранее стало известно, что родители смогут попасть на утренники только при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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