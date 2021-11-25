Власти Башкирии назвали условия проведения новогодних концертов и корпоративов

22:00, 25 ноя 2021

Сегодня, 25 ноября, на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение о проведении праздничных концертов и спектаклей, а также новогодних корпоративов.







Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в концертные залы будут пускать взрослых с сертификатом о прививке или справкой о перенесенном COVID-19. При этом между местами по-прежнему сохраняется социальная дистанция.



«Хороводов в фойе вокруг елок не будет», – заявила она.





Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев проинформировал, что в заведения общепита, рассчитанные на 50 и более посадочных мест, будут пускать только по QR-кодам.



«Такой же режим работы будет действовать на новогодних корпоративах, а также во время ежедневного обслуживания посетителей ресторанов и кафе в декабре», – заключил он.



Ранее стало известно, что родители смогут попасть на утренники только при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни.

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