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В Башкирии родителей без QR-кода не пустят на новогодние утренники в детсады

В Башкирии родителей без QR-кода не пустят на новогодние утренники в детсады

16:32, 24 ноя 2021

В Башкирии родители смогут посещать новогодние утренники в детских садах только при наличии QR-кода. Об этом сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе Минобра республики.

В ведомстве отметили, что мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных требований. При этом аниматоров, артистов, фотографов и других третьих лиц на утренники не пустят.

— В местах проведения праздничных мероприятий необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками, организовать проветривание помещений во время перерывов, а также осуществление «входного фильтра» всех лиц, входящих в детский сад, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, — добавили в министерстве.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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