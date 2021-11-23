В Уфе процент вакцинированных от коронавируса жителей достиг 80 процентов
10:36, 23 ноя 2021
Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что темпы вакцинации сбавлять не стоит, так как необходимо привить 100% жителей города. Такое заявление он сделал 23 ноября на еженедельном оперативном совещании.
В Уфе привиты 80% жителей, заявил мэр Греков на оперативке в мэрии 23 ноября.
По данным Минздрава Башкирии, всего в республике привиты 65% жителей. Всего первым компонентом привилось почти 1,9 млн человек, а вторым 1,6 млн, сообщил глава республиканского минздрава Максим Забелин.