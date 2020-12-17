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Уфимский врач перинатального центра спас от гибели попавшего в аварию мужчину

Уфимский врач перинатального центра спас от гибели попавшего в аварию мужчину

| 17 дек 2020 | 10:12

Врач из Уфы спас попавшего в ДТП жителя Башкирии. Выживший поблагодарил доктора в соцсетях. В группе Республиканского клинического перинатального центра «ВКонтакте» сообщили подробности случившегося.



Автоавария произошла 11 декабря на трассе Авдон — Юматово. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. Очевидцы случившегося бросились на помощь, вытащили из салона пострадавшего водителя.

«К счастью, рядом оказался врач-анестезиолог Ильнур Масалимов, работающий в РКПЦ. У пострадавшего к этому моменту остановилось сердце, но врачу удалось реанимировать, — пояснили в медучреждении. – Выживший после аварии житель Уфы поблагодарил врача, который буквально спас ему жизнь. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. Медик спас жизнь в нерабочее время. Благодарим нашего коллегу за то, что он в любой ситуации соответствует своему уважаемому статусу доктора».

В соцсетях также сообщается, что двое пассажиров, которые также оказались в салоне перевернувшейся машины, серьезно не пострадали.

Стоит отметить, что момент ДТП попал в объектив видеорегистратора машины, за рулем которой ехал уфимский врач.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Перинатальный центр | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа, Vk

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