Названы самые популярные имена среди новорожденных в Башкирии в 2020 году

| 17 дек 2020 | 17:39

В Башкирии по итогам 10 месяцев 2020 года самыми популярными именами среди новорожденных стали Амир – у мальчиков и Арина – у девочек. Об этом 17 декабря сообщил Башстат со ссылкой на данные Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в материале, подготовленном ко дню работников ЗАГСа.



В статистическом ведомстве также сообщили, что в период с января по октябрь 2020 года в республике было рождено более 34 тысяч детей: 17,8 тысячи мальчиков и 16,6 тысячи девочек. 34,7% от общего числа новорожденных были первенцами, а 36,7% – вторыми детьми.



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