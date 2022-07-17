Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Стали известны самые редкие имена новорожденных в Башкирии

Стали известны самые редкие имена новорожденных в Башкирии

11:35, 17 июл 2022

Названы самые редкие имена новорожденных в Башкирии в 2021 году. Информацию представил региональный Госкомюст.

Обладателями редким имен среди мальчиков стали Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян, Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Ярамир.

Оригинальными именами среди девочек в Башкирии оказались Азель, Ведара, Генриетта, Дэбора, Емельяна, Златица, Идона, Камария, Лавиния, Марфа, Миша, Николина, Одетта, Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель и Элис.

Читайте также:

Названы популярные имена, которые давали новорожденным детям в Башкирии в 2020 году
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

Названы самые популярные имена среди новорожденных в Башкирии в 2020 году
Общество в Башкирии
Названы самые популярные имена среди новорожденных в Башкирии в 2020 году
Названы популярные имена, которые давали новорожденным детям в Башкирии в 2020 году
Общество в Башкирии
Названы популярные имена, которые давали новорожденным детям в Башкирии в 2020 году
В уфимском ковид-госпитале для новорожденных лежат 14 младенцев
Здравоохранение в Башкирии
В уфимском ковид-госпитале для новорожденных лежат 14 младенцев
11 сентября - день теракта в Нью-Йорке: редкие фотографии башен-близнецов
Общество в Башкирии / Это интересно
11 сентября - день теракта в Нью-Йорке: редкие фотографии башен-близнецов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: