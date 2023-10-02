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Женское имя Миша стало самым необычным в Башкирии среди новорожденных

Женское имя Миша стало самым необычным в Башкирии среди новорожденных

19:55, 02 окт 2023

Стало известно какими необычными именами чаще всего называют своих новорожденных детей родители в Башкирии.

По данным, предоставленным реестром ЗАГСа, среди необычных имен для девочек фигурируют такие имена как Миша, Алика, Наоми, Иман и Флюза.

Среди мужских имен, которые также можно назвать редкими, можно выделить Северин, Бакир, Нэйтан, Мансаф и Валентин.

Однако стоит отметить, что традиционные имена по-прежнему остаются востребованными. Среди девочек популярными именами остаются Амина, Софья и Эмилия, в то время как среди мальчиков лидируют Амир, Марк и Тимур.

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Автор: Семен Подгорный
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