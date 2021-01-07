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Погода в Башкортостане сегодня, 7 января 2021 года: небольшой снег и гололедица

Погода в Башкортостане сегодня, 7 января 2021 года: небольшой снег и гололедица

| 07 янв 2021 | 09:57

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на 7 января 2021 года

Так, сегодня, 7 января, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -10,-15°, при прояснениях до -17,-22°, днем -6,-11°, по востоку до -16°.

Завтра, 8 января, также прогнозируется небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -9,-14°, при прояснениях до -19°, днем столбики термометров покажут -5,-10°.

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Источник: gorobzor.ru

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