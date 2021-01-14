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В Башкортостане в тени» работают 68 пансионатов для пожилых

В Башкортостане в тени» работают 68 пансионатов для пожилых

| 14 янв 2021 | 15:27

В Башкирии выявлено 68 частных пансионатов для пожилых, о деятельности которых ранее не было известно, которые не заявляли о своей работе в органы власти. Об этом на брифинге 14 января сообщила вице-премьер и глава минсоцзащиты региона Ленара Иванова.



Чиновница отметила, что по всем этим объектам проводят проверки прокуратура, Роспотребнадзор, МЧС. Работа по выявлению таких пансионатов продолжается.

Иванова в очередной раз подчеркнула необходимость лицензирования частных домов престарелых. По ее мнению, это не будет мешать тому бизнесу, который работает без нарушений.


«Лицензирование убивает бизнес тех, кто гробит людей, - заявила она. - А для тех, кто пришел оказывать помощь качественно, это не представляет никакой проблемы. К тому же уже сейчас происходит очень серьезная либерализация СанПиНов в отношении организаций стационарного обслуживания».
Вице-премьер добавила, что в республике планируется развивать государственно-частное партнерство в этой сфере. На сегодня уже заключено три концессионных соглашения, одно из них касается двух объектов. Частные пансионаты, работающие по данной схеме, открыты в Мишкинском, Кушнаренковском и Гафурийском районах.

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Источник: ufa.aif.ru

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