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Ленара Иванова обрушилась с критикой на скандальный пансионат для пожилых людей «Моя семья»

Ленара Иванова обрушилась с критикой на скандальный пансионат для пожилых людей «Моя семья»

Уфа | 10 окт 2020 | 20:57

Сегодня, 10 октября, вице-премьер и министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова прокомментировала нашумевшую историю с домом престарелых «Моя семья». В своих социальных сетях она разместила пост, где обрушилась с критикой на частников, которые открывают пансионаты для пожилых людей, но содержат постояльцев в жутких условиях.



- На мой взгляд, этим деяниям нужно дать правовую оценку, с точки зрения уголовного кодекса. Во вторник я провожу совещание с Прокуратурой, Следственным комитетом, Роспотребнадзором, Федеральной налоговой службой, добросовестными социальными предпринимателями, в том числе, федерального уровня, - написала Иванова.

По словам вице-премьера, подобные истории возникают из-за того, что такой вид деятельности как содержание пансионатов для пожилых людей никак не лицензируется. Это позволяет вести бизнес «по-черному».

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- Заложниками становятся беспомощные, часто страдающие деменцией пожилые люди. Поэтому нужно все это вытащить на божий свет, не проходить равнодушно мимо возможного безобразия. Ну и, конечно, здесь важна принципиальная позиция силовиков, - заявила Ленара Иванова.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ivanovalenara | Инстаграм

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