Ленара Иванова обрушилась с критикой на скандальный пансионат для пожилых людей «Моя семья»

Уфа | 10 окт 2020 | 20:57

Сегодня, 10 октября, вице-премьер и министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова прокомментировала нашумевшую историю с домом престарелых «Моя семья». В своих социальных сетях она разместила пост, где обрушилась с критикой на частников, которые открывают пансионаты для пожилых людей, но содержат постояльцев в жутких условиях.







- На мой взгляд, этим деяниям нужно дать правовую оценку, с точки зрения уголовного кодекса. Во вторник я провожу совещание с Прокуратурой, Следственным комитетом, Роспотребнадзором, Федеральной налоговой службой, добросовестными социальными предпринимателями, в том числе, федерального уровня, - написала Иванова.



По словам вице-премьера, подобные истории возникают из-за того, что такой вид деятельности как содержание пансионатов для пожилых людей никак не лицензируется. Это позволяет вести бизнес «по-черному».

- Заложниками становятся беспомощные, часто страдающие деменцией пожилые люди. Поэтому нужно все это вытащить на божий свет, не проходить равнодушно мимо возможного безобразия. Ну и, конечно, здесь важна принципиальная позиция силовиков, - заявила Ленара Иванова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ivanovalenara | Инстаграм