В Нуримановском районе лед на водохранилище превратился в оживленную автотрассу

Нуримановский район | 16 янв 2021 | 20:49

В Башкирии на льду, покрывающем Павловское водохранилище, автовладельцы устроили настоящую трассу. Администрация Нуримановского района и представители Гостехнадзора вынуждены были провести рейдовые мероприятия.







Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, это было необходимо, чтобы предотвратить возможное возникновение трагедии и напомнить автолюбителям о мерах безопасности.



Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС:



- На Павловском водохранилище рыбаки, да и просто любители экстрима превратили поверхность замерзшего водоема в автостраду. Но даже в суровую зиму выезд авто и мототехники на ледовое покрытие безопасен только по специально оборудованным переправам. В ходе рейда были выявлены места съезда автомобилей, маршруты движения, составлен 2 протокола об админстративных правонарушениях.

Начальник ПСО Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Урал Гизатуллин отметил, что толщина льда неоднородна. Даже если лед внешне кажется прочным, это вовсе не значит, что поверхность и правда является таковой и не представляет угрозы.



Урал Гизатуллин, начальник ПСО Госкомитета РБ по ЧС:



- В пятницу, конечно, нет такого транспортного потока, как в выходные, когда поверхность Павловского водохранилища начинает напоминать оживленную автотрассу.

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Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС