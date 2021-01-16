В Башкирии пропал житель Нуримановского района Сергей Тихонов

Нуримановский район | 16 янв 2021 | 18:31

В Башкирии разыскивают пропавшего в Нуримановском районе 16-летнего Сергея Тихонова, сообщают волонтеры «Поиск детей-Уфа». По предоставленной информации, подросток пропал 12 января в селе Павловка.







Приметы: волосы черные, брови черные средние дугообразные, глаза карие веки опущенные, губы пухлые, лицо овальное, уши средние оттопыренные, плотного телосложения.



Был одет: шапка черная вязанная с надписью «Найк», куртка пуховик черная короткая прямая, черные кроссовки с серой каёмкой, толстовка темно-синяя с рисунком спереди, темно-синие джинсы на резинке снизу.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении обратиться по телефонам: полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных); дежурный номер РОО «Поиск Детей - Уфа» 8-927-969-89-19; дополнительный: +7 996 106-56-69.



Ранее сообщалось о том, что в деревне Первомайск Нуримановского района Башкирии завершилось строительство школы с совмещенным детсадом, сообщили в республиканском Министерстве строительства и архитектуры.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram