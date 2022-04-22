В Башкирии утонул рыбак, которого унесло на льдине
10:00, 22 апр 2022
На Павловском водохранилище в селе Павловка Нуримановского района Башкирии утонул 50-летний рыбак, которого вместе с товарищем унесло на льдине к середине водоема.
Трагедия произошла накануне, 21 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, прибывшие на сообщение о ЧП спасатели выяснили, что мужчины провалились под лед. Одному из них удалось доплыть до берега, он рассказал по произошедшем.
«Поисково-водолазные работы запланированы в светлое время суток 22 апреля 2022 года спасателями ЦПСО», — добавили в ведомстве.