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В Башкирии утонул рыбак, которого унесло на льдине

В Башкирии утонул рыбак, которого унесло на льдине

10:00, 22 апр 2022

На Павловском водохранилище в селе Павловка Нуримановского района Башкирии утонул 50-летний рыбак, которого вместе с товарищем унесло на льдине к середине водоема.

Трагедия произошла накануне, 21 апреля. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, прибывшие на сообщение о ЧП спасатели выяснили, что мужчины провалились под лед. Одному из них удалось доплыть до берега, он рассказал по произошедшем. 

«Поисково-водолазные работы запланированы в светлое время суток 22 апреля 2022 года спасателями ЦПСО», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Нуримановский район происшествия
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