Под Уфой рыбак запутался в сетях и утонул в озере

10:02, 14 апр 2023

В четверг поздним вечером, 13 апреля, под Уфой в Башкортостане погиб семидесятилетний рыбак. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского ГК по ЧС.



Примерно в полночь спасатели получили известие о том, что местный житель отправился на рыбалку в район озера Кривое в населенном пункте Мысовцево и не вернулся домой. Прибыв на место происшествия спасатели ведомства нашли бездыханное тело мужчины и транспортировали его на берег.



По имеющейся информации, мужчина запутался во время проверки рыболовных сетей, выпал из лодки и утонул.



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Автор: Семен Подгорный