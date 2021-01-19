В Уфе за несанкционированную акцию арестовали общественника Альберта Рахматуллина

Уфа | 19 янв 2021 | 11:47

Уфимца Альберта Рахматуллина отправили в следственный изолятор за визит в здание Правительства республики. Рахматуллин был в числе горожан, которые призывали Радия Хабирова выйти к ним для диалога о повышенных суммах за отопление.







Акция произошла накануне, 18 января. О задержании Альберт рассказал на своей странице в соцсети и показал судебное решение. За решеткой активист пробудет до 28 января.

— Ничего страшного! Отсижу и снова в бой. Наше дело правое, враг будет разбит. Нет коммунальному грабежу, — высказался Рахматуллин.

Днем в понедельник, 18 января, группа активистов ворвалась в «белый дом» и требовала встречи с главой региона. По итогу чиновник к ним так и не вышел, вместо него к уфимцам обратился министра ЖКХ республики Борис Беляев. Разговор с властями прошел на повышенных тонах — граждане жаловались на поборы со стороны компании БашРТС. Прибыли в здание и полицейские.

На защиту Рахматуллина встали остальные общественники.

— 10 суток Альберту Рахматуллину за проявление гражданской позиции. Отстаивание прав миллиона жителей Уфы наказывается лишением свободы. Это делается для того, чтобы другим было неповадно публично озвучивать проблемы, которые не решаются годами? — возмутилась уфимка Алла Яковлева.

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Фото: instagram.com/allayakovlevaufa