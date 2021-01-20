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Погода в Башкирии сегодня, 20 января 2021 года: пройдет снег

Погода в Башкирии сегодня, 20 января 2021 года: пройдет снег

| 20 янв 2021 | 08:58

В Башкирии 20 и 21 января обещают ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается метель, снег и снежные заносы. Прогнозируется также усиление ветра до 18 метров в секунду. 



20 января ночью снег, днем небольшой снег, местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -13,-18°, местами до -23°.

21 января небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -14,-19°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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