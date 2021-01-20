Погода в Башкирии сегодня, 20 января 2021 года: пройдет снег
| 20 янв 2021 | 08:58
В Башкирии 20 и 21 января обещают ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в республике ожидается метель, снег и снежные заносы. Прогнозируется также усиление ветра до 18 метров в секунду.
20 января ночью снег, днем небольшой снег, местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -13,-18°, местами до -23°.
21 января небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -28°, днем -14,-19°.