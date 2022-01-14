В Башкирии прогнозируется метель и снежные заносы

08:20, 14 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 14 и 15 января ожидается неблагоприятная погода. В регионе пообещали метели, снежные заносы и сильные порывы ветра.



14 января в отдельных районах пообещали метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -7,-12°.







15 января ночью пройдет небольшой снег, днем снег, местами до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -13,-18°, днем -4,-9°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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