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В Башкирии прогнозируется метель и снежные заносы

В Башкирии прогнозируется метель и снежные заносы

08:20, 14 янв 2022

Башгидрометцентр сообщил, что в республике 14 и 15 января ожидается неблагоприятная погода. В регионе пообещали метели, снежные заносы и сильные порывы ветра. 

14 января в отдельных районах пообещали метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -7,-12°.

15 января ночью пройдет небольшой снег, днем снег, местами до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -13,-18°, днем -4,-9°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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