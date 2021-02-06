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В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода

| 06 фев 2021 | 09:50

В Башкирии ﻿6 февраля прогнозируются снег и дождь, сильные порывы ветра, гололед и налипание мокрого снега, а также метель и снежные накаты. «Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

В субботу, 6 февраля, в республике ожидается дождь со снегом, переходящий в снег, днем в отдельных районах сильный, ночью по юго-востоку небольшой. Местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем от 0 до -5 с понижением к вечеру до -7,-12.

В воскресенье, 7 февраля, в Башкирии пройдет небольшой снег. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью от -16 до -21, днем от -14 до -19.

В понедельник, 8 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -20 до -25, при прояснениях до -30, днем от -18 до -23, местами до -26.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru

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