Погода в Башкирии сегодня, 15 января 2022 года

10:47, 15 янв 2022









сообщил прогноз погоды на выходные, 15 и 16 января. Синоптики сообщили, что в эти дни ожидается снег, метели, снежные заносы и накаты.

15 января местами пообещали метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью днем составит -3,-8°, местами до -13°.

16 января ночью пообещали снег, днем небольшой снег, местами до умеренного, ночью в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -9,-14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram