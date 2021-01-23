В Уфе начали разбирать мост, расположенный на улице Заки Валиди

Уфа | 23 янв 2021 | 11:24

В Уфе начали разбирать мост, расположенный на ул. Заки Валиди. Работы ведутся в ночное время.



В Минтрансе республики рассказали, что проводится демонтаж балок пролетного строения. Из 20 демонтировано 11 штук. Проводится демонтаж ночью по причине обеспечения безопасности.







Евгений Кулешов, начальник отдела капитального строительства УСРДИС Администрации Уфы:



Для этого полностью закрывался этот участок по проспекту Салавата Юлаева с 00:00 до 05:00. Демонтаж балок планируем завершить к концу января.

В Минтрансе напомнили, что сначала завершить работы по первому этапу планировалось до конца ноября 2021 года. Но сейчас генподрядчик оптимизировал график работ, что может позволить закончить работы раньше.

Пресс-служба Минтранса РБ:

Работы на самом путепроводе планируется завершить во втором полугодии текущего года – запустить по нему движение автотранспорта и убрать временные светофорные объекты по проспекту Салавата Юлаева. Далее в строительный сезон 2022 года до Дня города будет завершен оставшийся комплекс работ по ремонту съездов. После реконструкции пропускная способность развязки увеличится на 27 %.

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Фото: скрин видео bash.news