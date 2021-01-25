Радия Хабирова просят больше не строить жилые дома в центре Уфы

Уфа | 25 янв 2021 | 09:46

На сайте электронной приемной органов власти Башкортостана появилась весьма необычная просьба. Жительница Уфы просит главу республики запретить дальнейшее строительство жилых домов в районе жилого комплекса «Уфимский кремль» или возводить их только после того как построят новые садик и школы.







— Уважаемый Радий Фаритович прошу построить детский садик и школу в рядом с ЖК «Уфимский кремль» или запретить дальнейшее строительства домов в данном районе. Просто складывается ужасная ситуация со школьными местами и детскими садами в самом центре Уфы. В группах по 40-50 детей. В школы уже не принимают, так как там занимаются по две смены в переполненных классах. Неужели нельзя сделать так, чтобы застройщики сначала строили социальные объекты и только потом свои дома? Ежегодно в центре Уфы сдается тысячи квартир, а новых школ и детских садов нет, — пишет девушка.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии пустят под снос участки для строительства Восточного выезда.





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Фото: pixabay.com