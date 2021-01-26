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Хабиров присутствовал на родах своей жены Каринэ

Хабиров присутствовал на родах своей жены Каринэ

Уфа | 26 янв 2021 | 19:52

Глава Башкирии Радий Хабиров присутствовал на родах своей жены Каринэ. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

«Хабиров сегодня выглядит усталым, но довольным. Он не спал всю ночь – присутствовал на родах от первых схваток до первого кормления. И на работу поехал сразу из больницы. Молодые родители еще не решили, как назвать малыша», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 января, у главы региона родился еще один сын. Имя ребенка еще неизвестно.

Хабиров ранее на пресс-конференции поделился, что у него есть две взрослые дочери от первого брака и общий сын с Каринэ, а в скором времени у пары  должен был появится еще один ребенок. Теперь у главы две дочери и два сына. Сегодня с новорожденным Хабирова уже поздравил Ахмадинуров. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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