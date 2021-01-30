Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Стало известно, в какой клинике рожала супруга Радия Хабирова

Стало известно, в какой клинике рожала супруга Радия Хабирова

Стало известно, в какой клинике рожала супруга Радия Хабирова

Уфа | 30 янв 2021 | 10:24

У супруги главы Башкирии 38-летней Каринэ Хабировой принимали роды акушеры из госпиталя «Мать и дитя». Об этом стало известно накануне, 29 января, в инстаграм-аккаунте клиники, сообщает издание Уфа1.

— Коллектив госпиталя «Мать и дитя» (Уфа) и группа компаний поздравляют главу республики Радия Фаритовича Хабирова и его супругу Каринэ Владимировну Хабирову с рождением сына, — написали медики. — Благодарим за оказанное доверие и выбор нашего госпиталя для такого важного события. Желаем крепкого здоровья малышу и пусть растет счастливым. Пусть будет в Вашей семье гармония, много любви и великолепных моментов, связанных с общей радостью.

Напомним, во вторник, 26 января, появилась информация, что Каринэ Хабирова родила мальчика. В этот же день глава Башкирии сообщил, что они назвали ребенка Тимер (железный).

Роды принимали несколько специалистов госпиталя: главный врач Полина Коршикова, акушерка Лилия Сальманова, врач-неонатолог Алина Шамсутдинова и анестезиолог-реаниматолог Азат Ильбактин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: