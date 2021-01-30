Стало известно, в какой клинике рожала супруга Радия Хабирова

Уфа | 30 янв 2021 | 10:24

У супруги главы Башкирии 38-летней Каринэ Хабировой принимали роды акушеры из госпиталя «Мать и дитя». Об этом стало известно накануне, 29 января, в инстаграм-аккаунте клиники, сообщает издание Уфа1.







— Коллектив госпиталя «Мать и дитя» (Уфа) и группа компаний поздравляют главу республики Радия Фаритовича Хабирова и его супругу Каринэ Владимировну Хабирову с рождением сына, — написали медики. — Благодарим за оказанное доверие и выбор нашего госпиталя для такого важного события. Желаем крепкого здоровья малышу и пусть растет счастливым. Пусть будет в Вашей семье гармония, много любви и великолепных моментов, связанных с общей радостью.



Напомним, во вторник, 26 января, появилась информация, что Каринэ Хабирова родила мальчика. В этот же день глава Башкирии сообщил, что они назвали ребенка Тимер (железный).

Роды принимали несколько специалистов госпиталя: главный врач Полина Коршикова, акушерка Лилия Сальманова, врач-неонатолог Алина Шамсутдинова и анестезиолог-реаниматолог Азат Ильбактин.





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