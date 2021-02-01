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В Башкирии 2 февраля ухудшится погода: пройдет снегопад и подует сильный ветер

В Башкирии 2 февраля ухудшится погода: пройдет снегопад и подует сильный ветер

| 01 фев 2021 | 15:12

В Башкирии ожидаются сильная метель и гололед. Спасатели МЧС по РБ сообщают, что завтра, 2 февраля, утром и днем пройдет снегопад, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. На дорогах возможны гололед и снежные накаты. 

Температура воздуха ночью составит -8, -10°, днем потеплеет до 0°. Наибольшую опасность для пешеходов будет представлять налипание мокрого снега на проводах и деревьях.  Спасатели рекомендуют избегать насаждений, электроопор и рекламных щитов. Также они советуют соблюдать осторожность при прохождении около высотных зданий — возможны сходы снега и наледи с кровли.

На дорогах, как сообщает МЧС по РБ, утром и днем ожидается ухудшение видимости до 500 метров. Водителям советуют не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров.

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Источник: gorobzor.ru

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