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В выходные и праздничные дни в Башкирии ударят сильные морозы

В выходные и праздничные дни в Башкирии ударят сильные морозы

Уфа | 21 фев 2021 | 10:14

В выходные в республику придут сильные морозы. Уже предстоящей ночью температура воздуха опустится до -35 градусов. В большинстве районов синоптики прогнозируют снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица и ухудшение видимости.

Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцентра:

- В выходные в республике сохранится холодная погода, на 9-12 градусов ниже обычного. Ночью -24…-30 градусов, при прояснениях до -31…-36. Днем -17…-23, в отдельных районах до -27.
В сам День Защитника Отечества синоптики прогнозируют также неблагоприятную погоду. На отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица. Температура воздуха будет ниже нормы. Ожидается метель различной интенсивности при сильном северном ветре. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Потепление обещают в конце февраля.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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