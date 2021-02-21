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Внимание! В Башкирии прогнозируются морозы до -40 градусов

Внимание! В Башкирии прогнозируются морозы до -40 градусов

| 21 фев 2021 | 15:02

МЧС по Башкирии предупреждает, что прогнозируются опасные явления. Ночью 22 февраля местами по республике ожидается сильный мороз с понижением температуры воздуха до -40°.

По информации Башгидромета, с 20 часов 21 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по республике небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -30, -35°, местами сильный мороз до -40°, днем -19, -24°, местами до -29°.

На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Уфе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30, -32°, на окраинах до -34°, днем -19, -21°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru

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