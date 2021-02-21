Внимание! В Башкирии прогнозируются морозы до -40 градусов

| 21 фев 2021 | 15:02

МЧС по Башкирии предупреждает, что прогнозируются опасные явления. Ночью 22 февраля местами по республике ожидается сильный мороз с понижением температуры воздуха до -40°.







По информации Башгидромета, с 20 часов 21 февраля ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по республике небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью -30, -35°, местами сильный мороз до -40°, днем -19, -24°, местами до -29°.



На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.



В Уфе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30, -32°, на окраинах до -34°, днем -19, -21°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram