В Башкирии в ближайшие дни прогнозируют мороз, снег и метель

| 22 фев 2021 | 10:11

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать жителям Башкирии в ближайшие дни.



Сегодня, 22 февраля, столбик термометра покажет днем -19... -24 °C, местами до -29 °С, а ночью -35... -39 °C, местами сильный мороз до -40 °С. Ночью местами и днем по республике выпадет небольшой снег. Ветер ожидается ночью слабый, днем северо-восточный умеренный.







Завтра, 23 февраля, температура воздуха днем составит -19... -24 °C, а ночью -25... -30 °C, при прояснениях до -35 °С. Ветер ожидается северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Выпадет небольшой снег, днем по юго-востоку до умеренного, местами метель, на отдельных участках дорог снежные заносы.



Послезавтра, 24 февраля, столбик термометра покажет днем -20... -25 °C, а ночью -26... -31 °C, при прояснениях до -37 °С. Местами выпадет небольшой снег. Ожидается метель, а на отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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