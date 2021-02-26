Синоптики Башкирии прогнозируют потепление

| 26 фев 2021 | 09:24

В Башкирии на выходных ожидается потепление. По данным синоптиков гидрометцентра сегодня, 26 февраля, все еще сохранится морозная температура.



Термометр покажет ночью -24,-29°, местами -31,-36°. Днем же потеплеет до -13,-18°. Осадков не ожидается, возможен небольшой снег.







Завтра, 27 февраля, пройдет сильный снег, в отдельных районах метели. На дорогах сохраняется опасная ситуация — снежные заносы, накат и гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит -15,-20°, по юго-востоку до -25°. Днем температура воздуха составит -3,-8°, по северо-востоку до -13°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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