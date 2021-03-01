В Башкирии прогнозируются снегопад и гололедица

| 01 мар 2021 | 09:23

Весна встретит Башкирию снегопадом и гололедицей. По данным синоптиков, сегодня, 1 марта, температура воздуха ночью составит -13,-18°, при прояснениях до -23°.



Днем потеплеет до -8,-13°. В регионе пройдет небольшой снегопад. На дорогах сохранится опасная ситуация — возможны гололедица и снежные накаты. Ветер северо-восточный, северный умеренный.







Завтра, 2 марта, вновь ожидается снег. Ветер стихнет и сменит направление на южное. Столбик термометра ночью покажет -17,-22°, при прояснениях до -27°, днем же температура воздуха составит -8,-13°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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