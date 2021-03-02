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В Башкирии прогнозируются снегопад и метели

В Башкирии прогнозируются снегопад и метели

| 02 мар 2021 | 09:21

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на первые дни весны. Так, сегодня, 2 марта, в регионе ожидается снегопад и метели.

Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью столбик термометра покажет -18,-23°, при прояснениях до -28°. Днем значительно потеплеет — температура поднимется до -8,-13°.Ситуация на дорогах остается опасной — ожидаются снежные заносы, накаты и гололедица.

Завтра, 3 марта, днем прогнозируется мокрый снег. На трассах возможны заносы, гололед и метели. Ветер сменит направление с южного на западный, порывы могут быть сильными. Ночью температура составит -8,-13°. Днем установится непривычно теплая погода — 0,-5°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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